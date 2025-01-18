أجبرت ظروف الطقس القاسية في العاصمة واشنطن، أن تكون مراسم أداء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب اليمين الدستورية في القاعة المستديرة (الروتوندا) داخل مبنى الكابيتول وليس في الهواء الطلق، بعد غدٍ (الاثنين).ومع توقع هبوب هواء من القطب الشمالي لتواجه واشنطن درجات حرارة شديدة البرودة في يوم التنصيب، سارع المنظمون لنقل معظم الفعاليات الخارجية المقررة يوم الاثنين إلى أماكن داخلية، بما في ذلك مراسم أداء اليمين.ورغم أن الخطوة ليست معتادة إلا أنها ليست المرة الأولى، إذ اضطر الرئيس الراحل رونالد ريجان قبل 40 عاماً، لإقامة حفل تنصيبه لولايته الثانية داخل القاعة نفسها عام 1985.وأفاد ترمب على منصته Truth Social، أمس (الجمعة)، بأن توقعات الطقس في العاصمة واشنطن تشير إلى انخفاض درجات الحرارة لـ«مستويات قياسية خطيرة».وقال إن هناك عاصفة قطبية تجتاح البلاد.. لا أريد أن أرى الناس يتأذون أو يتعرضون للإصابة بأي شكل، مضيفاً أنه أمر بإلقاء خطاب التنصيب، بالإضافة إلى الصلوات والخطب الأخرى، في قاعة الكابيتول في الولايات المتحدة.وأضاف أن أنصاره يمكنهم مشاهدة الحفل على شاشات داخل ساحة (كابيتال وان) الرياضية في وسط واشنطن التي تسع 20 ألف شخص.وتتوقع الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة في واشنطن، خلال وقت تنصيب ترمب إلى نحو 7 درجات مئوية تحت الصفر، لكن الشعور بالبرد سيكون أكبر بسبب الرياح الباردة.في معرض تبريره لقرار نقل المراسم إلى داخل مبنى الكونغرس، تطرق ترمب لقرار الرئيس الراحل ريجان، الذي كان بمثابة افتتاحية «فريدة» لولايته الثانية في 21 يناير 1985.يذكر أنه بحسب ما هو معتمد منذ ثلاثينيات القرن الماضي، من المنتظر أن يستلم ترمب منصبه عقب حفل التنصيب، أو كما يسمى أيضاً بيوم القسم الرئاسي، الذي سيقام 20 يناير 2025 داخل مبنى الكابيتول في العاصمة.ومن المقرر أن يعود ترمب إلى واشنطن، اليوم (السبت)، لبدء أيام من الاحتفالات بمناسبة تنصيبه الثاني رئيساً للولايات المتحدة، بعد أربعة أعوام من مغادرته المدينة في أعقاب هجوم شنه أنصاره على مبنى الكابيتول.ويبدأ تغيير السلطة بحفل ترمب، من خلال عرض للألعاب النارية في أحد عقاراته الفاخرة للجولف وضيوف من بينهم عمالقة صناعة التكنولوجيا وأصدقاء من عالم الأعمال ونجوم الإعلام المحافظين مع تدفق آلاف من أنصاره من جميع أنحاء البلاد.