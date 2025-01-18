قتل قاضيان إيرانيان، ونجا الثالث من الاغتيال، في حادثة مروعة أمام المحكمة العليا في العاصمة طهران، اليوم (السبت). ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.وأفادت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، بأن ثلاثة قضاة من المحكمة العليا تعرضوا لهجوم مسلح بالرصاص الحي في طهران، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة الثالث بجروح، مؤكدة أن الجاني أقدم على الانتحار بعد إطلاق النار على القضاة بشكل مباشر. وفتحت السلطات الإيرانية تحقيقاً في الحادثة لمعرفة دوافع المهاجم وخلفياته. وكشفت المعلومات هوية أحد القتيلين وهو القاضي محمد مقيسه، الذي كان رئيس الفرع 28 من المحكمة الثورية.