استبقت قوات الاحتلال الإسرائيلي ساعة الصفر وبدء سريان الهدنة المقرر يوم غدٍ (الأحد)، وشنت الطائرات الحربية هجمات مكثفة على قطاع غزة. وقال مسعفون في القطاع المنكوب إن غارة جوية إسرائيلية شنت في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، أدت إلى مقتل 5 أشخاص في خيمة بمنطقة المواصي غربي خان يونس جنوباً، ما رفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار (الأربعاء) الماضي إلى 119 شخصاً.وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت مناطق وسط وشمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية منذ أكثر من 15 شهراً.وأفاد شهود عيان بارتفاع وتيرة الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة في كامل أنحاء القطاع، مؤكدين أن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه ساحل مدينة غزة، ونحو مخيم النصيرات وسط القطاع. واستهدف القصف المدفعي منازل المواطنين في حي الصبرة بمدينة غزة والمناطق الشمالية. ونسف الجيش الإسرائيلي عدداً من منازل المواطنين في بيت حانون ومحيط مخيم جباليا ومنطقة الصفطاوي شمال القطاع.ومنذ إعلان الاتفاق، لم تتوقف الغارات على غزة التي تحولت معظم أبنيتها خصوصاً في الشمال إلى ركام. وأكد الدفاع المدني أن أكثر من 100 قتيل سقطوا حتى أمس الجمعة جراء القصف الإسرائيلي.وأدت الحرب الدامية في غزة إلى مقتل أكثر من 46 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال. ونزح نحو مليوني فلسطيني أكثر من مرة خلال 15 شهراً، وسط شح في المساعدات الطبية والغذائية؛ بسبب القيود التي فرضتها إسرائيل، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وانتشار الجوع والمرض ونقص الرعاية الطبية.