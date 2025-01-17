منذ إعلان التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، تدور تساؤلات حول مراحل التنفيذ والجدول الزمني لكل نقطة متفق عليها.- اليوم الأول: 19 يناير 2025يبدأ التعليق المؤقت للعمليات العسكرية المتبادلة، انسحاب القوات الإسرائيلية شرقًا بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان إلى منطقة حدودية في غزة، دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك 50 شاحنة وقود يوميًا، تطلق حماس سراح 3 أسرى مدنيين إسرائيليين، وتبدأ إسرائيل في إطلاق مئات المعتقلين الفلسطينيين.- اليوم السابع: 25 يناير 2025تنسحب قوات الاحتلال بالكامل من شارع الرشيد شرقًا إلى شارع صلاح الدين، وتفكيك المواقع العسكرية، تبدأ عودة النازحين إلى منازلهم في هذه المنطقة دون حمل أسلحة، السماح بحرية الحركة للسكان في جميع أنحاء غزة، تطلق حماس سراح 4 أسرى مدنيين إسرائيليين إضافيين، تطلق إسرائيل مئات الأسرى الفلسطينيين.- اليوم السادس عشر: 3 فبراير 2025تنطلق مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس لمناقشة المرحلة الثانية من الاتفاق، والمزيد من عمليات تبادل الأسرى ومعايير العملية الجديدة.- اليوم الثاني والعشرون: 9 فبراير 2025تنسحب قوات الاحتلال من وسط غزة، شرق شارع صلاح الدين إلى منطقة حدودية، وتفكك مواقعها العسكرية، استمرار عودة النازحين إلى منازلهم في شمال غزة، مع الحفاظ على حرية التنقل للسكان في جميع أنحاء القطاع.- الأسبوع السادس (اليوم 42): 1 مارس 2025،يتم الإفراج عن جميع السجناء المدنيين المتبقين المشمولين في المرحلة الأولى من قبل حماس، مع إطلاق سراح 47 أسيرًا فلسطينيًا أعيد اعتقالهم بعد صفقة الجندي جلعاد شاليط، وفي حال لم يصل عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء إلى 33، فسيتم استكمال الفارق بجثث من الفئات نفسها.- المرحلة الثالثة (بعد 42 يوماً)يبدأ تبادل الجثث والرفات بين الطرفين، تنفيذ خطة إعادة الإعمار لمدة تتراوح بين 3 - 5 أعوام، فتح المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع، الانتهاء من الاتفاقيات بشأن شروط المرحلة الثانية، بما في ذلك تبادل الأسرى.وفي ما يتعلق بالجهود الإنسانية وإعادة الإعمار: تستمر إعادة تأهيل البنية الأساسية من الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والطرق، ‏إدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وإعادة البناء، ‏إدخال الإمدادات اللازمة للملاجئ المؤقتة، بما في ذلك 60 ألف كرفان و200 ألف خيمة، وزيادة المساعدات الطبية، بما في ذلك نقل الجنود الجرحى والمرضى عبر معبر رفح.الإفراجات الأسبوعية تبدأ من اليوم السابع: كل 7 أيام تطلق حماس سراح 3 أسرى إسرائيليين إضافيين، مع إعطاء الأولوية للنساء (المدنيين والعسكريين)، فيما تطلق إسرائيل 290 أسيرا محكومين بالسجن المؤبد و1000 أسير من غزة و632 أسيرا من الأحكام العالية وبما يشمل أيضا نساء وأطفالا ومرضى.