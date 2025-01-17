في زيارة هي الأولى من نوعها، التقى قائد الإدارة الانتقالية في سورية أحمد الشرع مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان في دمشق، بحضور وزير الخارجية في الإدارة السورية أسعد الشيباني، في العاصمة دمشق، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم (الجمعة).

ومن المرجح أن ترفع الإدارة السورية الجديدة العديد من الملفات بشأن جرائم عناصر وقيادات النظام السابق. ويعتقد مراقبون أن زيارة خان تشير إلى ضرورة تحقيق «العدالة الانتقالية» في سورية.

وكان الصليب الأحمر في سورية دعا عائلات المفقودين إلى عدم محاولة العثور بأنفسهم على جثث أقربائهم أو نبش المقابر، ما قد يعيق عملية التعرف على الجثامين.

وشدد المتحدث باسم اللجنة كريستيان كاردون على أهمية ملف المفقودين.

وشددت الإدارة الجديدة على ضرورة الحفاظ على الوثائق الموجودة في السجون والمعتقلات، خصوصاً في صيدنايا، وعدم العبث بها، بعد أن عثرت على عشرات الجثث التي تعود لمعتقلين سابقين في مستشفى حرستا في العاصمة دمشق قبل يومين.

من جهة أخرى، دافع مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية عن قراره بتوجيه اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب جرائم حرب، مؤكداً أن إسرائيل لم تبذل أي جهد حقيقي للتحقيق في الاتهامات بنفسها.

وتمسك بقراره المتعلق بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، رغم تصويت مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي على فرض عقوبات على المحكمة احتجاجاً على ذلك، فيما وصفه بأنه خطوة «مرفوضة ومؤسفة». وقال خان إن الجنائية الدولية هي محكمة الملاذ الأخير.

وسبق أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، والقيادي في حماس محمد الضيف.