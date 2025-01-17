أحبطت وزارة الداخلية في الإدارة السورية الجديدة محاولة تهريب أسلحة إلى لبنان، مؤكدة مصادرتها. وأفادت مديرية الأمن العام في طرطوس، اليوم (الجمعة)، بأنها منعت عملية تهريب أسلحة وصواريخ كانت في طريقها إلى لبنان. وذكرت في بيان أن العملية جرت بعد التنسيق مع جهاز الاستخبارات في المحافظة ومن خلال متابعة ورصد مستمرين. ولفتت إلى أنها كانت ستتم عبر معابر غير شرعية.وكان قائد المرحلة الانتقالية في سورية أحمد الشرع شدد على أنه لن يسمح بأن تكون بلاده ممراً للأسلحة. ودعا إلى تنظيم حركة المعابر الشرعية بين البلدين، وإغلاق المعابر غير الشرعية، ومنع أعمال التهريب على الحدود اللبنانية السورية، معلناً عن إعداد عسكريين في دورات للقيام بمهمات حراسة الحدود.