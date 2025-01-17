كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن قوات اليونيفيل الدولية اكتشفت أكثر من 100 مخبأ للأسلحة تابعة لحزب الله أو جماعات مسلحة أخرى منذ 27 نوفمبر الماضي، وحتى الآن.وشدد خلال زيارة لعناصر القوات الدولية في الناقورة، اليوم (الجمعة)، على أنه يجب احترام قدسية مقرات الأمم المتحدة في جميع الأوقات، مؤكدا أن الهجمات ضد جنود اليونيفيل غير مقبولة أبدًا.وقال إن الوجود المستمر للقوات الإسرائيلية في منطقة عمليات اليونيفيل وتنفيذ العمليات العسكرية في أراضي لبنان يمثل انتهاكا للقرار الدولي 1701.ولفت غوتيريش إلى أن الجيش اللبناني باعتباره الضامن الوحيد لأمن لبنان يعمل على نشر قواته بشكل أكبر في الجنوب. وأضاف أنه سيواصل حث المجتمع الدولي على تعزيز دعم الجيش اللبناني.ووصل الأمين العام للأمم المتحدة الخميس إلى بيروت في زيارة «تضامنية» تأتي بعيد أيام من انتخاب رئيس للجمهورية في بلد يحاول النهوض من أزمات سياسية واقتصادية ومالية حادّة ومن تداعيات حرب مدمّرة. وفقاً لما قاله في منشور على منصة إكس. وأضاف أنّ نافذة فُتحت لعصر جديد من الاستقرار المؤسّسي، مع دولة قادرة بالكامل على حماية مواطنيها ونظام يسمح للإمكانات الهائلة للشعب اللبناني بأن تزدهر. سنبذل قصارى جهدنا لكي تبقى هذه النافذة مفتوحة على مصراعيها.