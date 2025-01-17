أصدرت محكمة باكستانية، اليوم(الجمعة)، حكما بالسجن 14 عاما بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي يواجه اتهامات في نحو 200 قضية.وحكم على زوجته الثالثة بشرى بيبي بالسجن 7 سنوات في إطار القضية التي تشمل اختلاس أموال من مؤسسته «القدير تراست»، على ما أعلن القاضي ناصر جواد رنا. وفيما أوقفت زوجته بيبي فور صدور الحكم، أكد خان أنه لن يبرم «أي صفقة» مع السلطات بعد صدور الحكم. وقال: «لن أقوم بأي صفقة ولن أطلب أي تخفيف» للعقوبة.يذكر أن عمران خان مسجون منذ أغسطس 2023 وهو متهم بنحو 200 قضية يقول إنها تأتي بدوافع سياسية ولإبقائه في الحبس. وكان أفرج عن زوجته بشرى بيبي قبل فترة قصيرة بعد تعليق حكم بالسجن سابق في حقها.وفي أول تعقيب على الحكم، اعتبر وزير العدل الباكستاني أحمد عرفان أسلم، أن «قضية الفساد العقاري لرئيس الوزراء السابق وزوجته هي الأكبر في تاريخ البلاد».وأضاف في تصريح أن إدانة رئيس الوزراء السابق وزوجته في قضية الفساد تعد واحدة من أكبر القرارات في تاريخ بلادنا.