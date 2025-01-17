قبل مغادرته البيت الأبيض بنحو 72 ساعة، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، كواليس محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقال في مقابلة مع شبكة «إم إس إن بي سي»، اليوم (الجمعة): «إنه طالب نتنياهو لأول مرة بوقف إطلاق النار عندما تمادى كثيرا في محور فيلادلفيا، بعد الهجمات والغارات الإسرائيلية التي طالت المستشفيات في غزة».وأضاف أن نتنياهو ليس لديه الشجاعة لمواجهة ائتلافه الحكومي؛ لأن هذا الائتلاف قد يصوت غدا للإطاحة به، لافتا إلى أنه ائتلاف صعب ويمثل أكثر حكومة متشددة في تاريخ أي رئيس وزراء إسرائيلي. ودعا بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى النظر في المخاوف المشروعة للفلسطينيين، واستيعابها. وشدد على أنه لا يمكن لإسرائيل دعم موقفها دون استيعاب القضية الفلسطينية.أما عن تواصله مع الرئيس المنتخب دونالد ترمب بشأن هدنة غزة، فأوضح بايدن أنه تحدث معه أخيرا حول صفقة تبادل الأسرى، لكنه أثار هذا الموضوع بعيد فوزه بالانتخابات في نوفمبر الماضي.