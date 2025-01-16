في أول زيارة له إلى العاصمة السورية دمشق، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم (الخميس) أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور سورية في وقت قريب، مؤكداً أن سورية على أبواب مرحلة جديدة من تاريخها.وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال مؤتمر صحفي اليوم في دمشق مع قائد الإدارة الجديدة في سورية أحمد الشرع: "قطر تمد يدها للسوريين للشراكة"، معرباً عن سعادته لاستئناف العلاقات القطرية السورية بعد انقطاع دام 13 عاما.وقال آل ثاني: "قطر ترحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة"، متعهداً بتقديم بلاده الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية في سورية، مضيفاً: «نحن في مرحلة جديدة في سورية وهي مرحلة بناء وتنمية.. سنشهد الكثير من الزخم في المشاريع القطرية السورية».وأشار إلى أن الوضع في سورية يتطلب ضرورة النظر في رفع العقوبات عن البلاد في أسرع وقت، مشيراً إلى أن بلاده ستعمل بالتعاون مع الإدارة الجديدة في مختلف الملفات ومنها رفع العقوبات.وأعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عن إدانته لاستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة بالجولان، مطالباً بانسحابها فوراً من المنطقة.من جهته، أكد أحمد الشرع أن قطر تعتبر من الدول التي ساهمت في مساعدة الشعب السوري خلال محنته، موضحاً إن محادثاته مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شملت المجالات كافة.وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد وصل إلى دمشق اليوم في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول قطري كبير، ووفقاً للمتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري فإن الزيارة تأتي للتأكيد على موقف بلاده الثابت في دعم أشقائها في سورية.