فيما لا تزال إسرائيل تراوغ خصوصاً توصية المستوى الأمني لنظيره السياسي بضرورة عدم إبعاد كبار الأسرى الفلسطينيين من ذوي المؤبدات إلى خارج فلسطين، واتهام نتنياهو لحركة حماس بالتراجع عن بعض النقاط، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي اليوم (الخميس) أنه سيتم التغلب على كل العقبات.

وأبدى كيربي اطمئنانه بتنفيذ الاتفاق، مشدداً في تصريحات لـ«بي بي سي» أنه يجب أن تحصل الصفقة على موافقة الحكومة الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب ساعد بالتأكيد في دفع الصفقة إلى الأمام، مضيفاً: «له فضل كبير في ذلك».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد اتهم حركة حماس بالتراجع عن بعض بنود الاتفاق عبر محاولة فرض شروط جديدة، قبيل اجتماع متوقع للحكومة الإسرائيلية من أجل المصادقة على الهدنة، لكن مسؤولاً في حماس نفى ذلك جملة وتفصيلاً وأكد تمسك الحركة بالاتفاق الذي أعلنت عنه قطر أمس.

يتضمن الاتفاق 3 مراحل، تبدأ بوقف إطلاق النار ثم تبادل الأسرى بين حماس والجانب الإسرائيلي والانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع في المرحلة الثانية، وإنشاء منطقة عازلة بعرض 700 متر باستثناء 5 نقاط (400 متر).

وتشمل المرحلة الثانية أيضاً إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، فيما تشمل المرحلة الثالثة إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة بإشراف مصر وقطر والأمم المتحدة.