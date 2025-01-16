قبل عرض الحكومة على مجلس النواب لنيل الثقة، يواصل رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام مشاوراته مع أعضاء مجلس النواب بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، سعياً إلى توافق بشأن الوزراء وبرنامج العمل والأهداف.وعقد سلام اليوم (الخميس) لقاء مع النائب جميل السيد، فيما قال النائب أسامة سعد إنه أطلع رئيس الحكومة المكلف على رؤيته للحكومة التي منها توافقات وطنية حول ملفات لبنانية حساسة.وأكد النائب عبد الرحمن البزري دعمه لرئيس الوزراء المكلف، موضحاً أن التحديات كبيرة لكن الآمال كبيرة أيضاً والدعم الدولي الملحوظ سيدفع بلبنان إلى تخطي هذه المرحلة.وطالب البزري بحكومة كفاءات بعيداً عن الحسابات السياسية، وأن تكون هناك أوسع قاعدة تمثيلية، وألا يكون هناك مكوّن مغيب عن التشكيلة.وطلب عدد من النواب من سلام سرعة تأليف الحكومة ووضع بيانها الوزاري في أقل من مهلة الثلاثين يوماً المفترضة، وأن تكون التركيبة مشابهة لمقدمة الدستور التي تؤكد أن لبنان لجميع اللبنانيين وتتحدث عن الاقتصاد والتعاون بين السلطات والفصل بينها.وعقد سلام اجتماعاً مع نائب رئيس مجلس النواب ألياس بوصعب، ونواب كتل تحالف التغيير، واللقاء الديموقراطي، واللقاء التشاوري المستقل، والاعتدال الوطني، ولبنان القوي، والجمهورية القوية، والوطني المستقل، والكتائب، والطاشناق، والتوافق الوطني، وتجدد.وتنص المادة 64 من الدستور اللبناني على أن رئيس مجلس الوزراء يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها.