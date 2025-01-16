قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في اجتماعها اليوم (الخميس) برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد الصباح سحب وفقد الجنسية الكويتية من 5838 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها إن اللجنة قررت فقد الجنسية وفقاً للمادتين (10 و 11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 4 حالات للازدواجية.

وأضاف البيان أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (21 مكررا) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) سنة 1959م وتعديلاته من 128 حالة «غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريقة التبعية».

وأشار البيان إلى أن اللجنة قررت كذلك سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (13 فقرة 4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م، وتعديلاته من 5706 حالات (مادة ثامنة) ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.