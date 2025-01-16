أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أمس (الأربعاء) التوصل رسمياً لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.وقال آل ثاني في مؤتمر صحفي: يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة، موضحاً أن الاتفاق يبدأ تنفيذه (الأحد) القادم.وأضاف: حسب الاتفاق ستطلق «حماس» سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين، معرباً عن شكره لشركاء بلاده (مصر والولايات المتحدة) على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام. وشدّد بالقول: نعمل مع «حماس» وإسرائيل بشأن خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.وأشار إلى أن تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة ستعلن بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق، موضحاً أن الاتفاق سيأتي بالسلام، وأن المسؤولية الآن ملقاة على عاتق طرفَي الاتفاق.وكشف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عن فرق من قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مبيّناً أنه ستكون هناك آليات لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومتابعة أي خروق قد تحدث.في حين قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: الضامنون الثلاثة سيعملون من خلال غرفة متابعة مشتركة، موضحاً أن الطرفين اتفقا على بدء سريان وقف إطلاق النار الساعة 12:15 ظهر (الأحد). من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مدتها 6 أسابيع، موضحاً أن الاتفاق سيصبح وقفاً دائماً وهو المقترح نفسه الذي طرحه في مايو الماضي.وأشار إلى أن الاتفاق سيوقف القتال في غزة ويزيد من المساعدات الإنسانية، مشدداً بالقول: «نحن مصممون على إعادة كل الرهائن».وأضاف: سيتم الإفراج عن رهائن أمريكيين في المرحلة الأولى من الاتفاق، مؤكداً بدء زيادة المساعدات الإنسانية في غزة بموجب الاتفاق. بدوره، رحّب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد جهود مضنية بوساطة مصرية قطرية أمريكية.وكانت «حماس» قد أعلنت في وقت سابق تسليم وفدها للوسطاء القطريين والمصريين موافقتها على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، موضحة أنها تعاملت بكل مسؤولية وإيجابية.من جهة أخرى، أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وثمنت الجهود التي بذلتها دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن.

وشدّدت المملكة على ضرورة الالتزام بالاتفاق ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل كامل من القطاع وسائر الأراضي الفلسطينية والعربية وعودة النازحين إلى مناطقهم، كما أكدت أهمية البناء على هذا الاتفاق لمعالجة أساس الصراع من خلال تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقوقه، وفي مقدمتها قيام دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتأمل المملكة أن يكون هذا الاتفاق منهياً بشكل دائم لهذه الحرب الإسرائيلية الوحشية التي راح ضحيتها أكثر من 45 ألف شهيد، وأكثر من 100 ألف جريح.