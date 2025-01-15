أطلق الأمن العام السوري بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، حملة أمنية ضد فلول النظام السابق في منطقة قمحانة بريف حماة الشمالي. وأفادت مصادر أمنية بأن الحملة تستهدف عناصر «فوج الطراميح» التابع لـ«الفرقة 25»، الذين رفضوا تسليم أسلحتهم وإجراء التسوية.ونقل «تلفزيون سورية»، اليوم (الأربعاء)، عن المصدر تأكيده أن إدارة الأمن العام تمكنت مع بداية الحملة من ضبط مستودع أسلحة وذخائر، واعتقال عدد من عناصر «فوج الطراميح»، لافتاً إلى أن العملية مستمرة حتى تحقيق أهدافها.وبحسب المصدر ذاته، فإن «فوج الطراميح» يُعدّ من أكثر الوحدات التي أوغلت في قتل الشعب السوري، وجميع عناصره من المتطوعين لا المجندين، وشارك في معظم العمليات التي نفذتها «الفرقة 25»، وكان رأس الحربة في الحملة التي تعرضت لها منطقة شمال غربي سورية بين عامي 2019 و2020.يذكر أن إدارة الأمن العام بالتعاون مع العمليات العسكرية، تطلق منذ سقوط نظام بشار الأسد في الـ8 من ديسمبر حملات أمنية في مختلف المحافظات السورية لملاحقة عناصر النظام الذين يرفضون تسليم أنفسهم وأسلحتهم وتسوية أوضاعهم.وكانت إدارة الأمن العام، أعلنت مقتل اثنين من عناصرها، وأسر سبعة على يد النظام في ريف القرداحة في الشمال الغربي، وأعلنت تحريرهم في وقت لاحق.