أوقفت السلطات السورية، اليوم (الأربعاء)، المصري أحمد المنصور بعد بثه مقاطع مصورة تدعو إلى نشر الفوضى في مصر، زاعما أن أجهزة الأمن المصرية اعتقلت أسرته وأقاربه. وجاء الرد القوي على مزاعمه من والده عاطف المنصور الذي ظهر في مقطع مصور يعلن فيه تبرؤه من نجله وأفعاله التي تسيء إلى الدولة المصرية.وقال والده: «أنا عاطف والد أحمد المنصور الإرهابي الموجود في سورية، الذي ينشر فيديوهات تسيء إلى سمعة بلدنا، ويدعي أن الأمن اعتقلني أنا ووالدته وأشقاؤه».واضاف أن نجله أحمد يريد أن يكون زعيمًا، وأنا بريء منه ومن تصرفاته، مؤكدا البلد(مصر) خيرها علينا جميعًا.وفند ادعاءات نجله بقوله: «لو كان البلد قد اضطهدك أنت، أو أحدًا من أهلك، لما كانوا قد أنفقوا مليون جنيه (نحو 20 ألف دولار) ليحصل أخوك على الماجستير في إيطاليا، وأنا غاضب عليك إلى يوم الدين».يذكر أن المدعو أحمد المنصور من مواليد محافظة الإسكندرية، شمال القاهرة، وصدرت ضده عدة أحكام بالسجن بعد اتهامه بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية وتنفيذ عمليات إجرانية في مصر، قبل أن يهرب إلى سورية وينضم لتنظيمات إرهابية هناك.