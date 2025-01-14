أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري اليوم (الثلاثاء) بجو الارتياح العام بإنجاز الاستحقاق الرئاسي اللبناني والاستشارات النيابية، مؤكداً أنهما يسهمان في تعزيز الوحدة بين اللبنانيين، والسير بالبلاد نحو الأمام لتعزيز نهضة لبنان على الصعد الاقتصادية والإنمائية، والبدء بورشة الإصلاح واستعادة ثقة المجتمع العربي والدولي.وأكّد بخاري خلال زيارته مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، وقوف المملكة العربية السعودية الدائم إلى جانب لبنان وشعبه.بدوره، شكر إمام للمملكة دورها وجهودها في إطار اللجنة الخماسية، معرباً عن تقديره لنشاطه المميّز في العمل الدبلوماسي واهتمام المملكة وسعيها الدؤوب لما فيه المصلحة اللبنانية والشعب اللبناني.