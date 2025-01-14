يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان «الجمعة» القادمة، للبحث في عدد من المواضيع التي تهم البلدين، الإعلان عن الزيارة جاء خلال استقبال الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو اليوم (الثلاثاء) في قصر بعبدا، حيث جرى البحث في الترتيبات المتعلقة بالزيارة.وخلال اللقاء، جدد ماغرو التهاني للرئيس عون، مشيراً إلى أن الزيارة الرئاسية الفرنسية تؤكد على عمق العلاقات اللبنانية - الفرنسية والاهتمام الذي يبديه الرئيس ماكرون بالوضع في لبنان.