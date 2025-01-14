عزا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انهيار نظام بشار الأسد إلى عدم رغبته في «تغيير أي شيء» وتقاسم السلطة مع المعارضة.

وكشف خلال مؤتمر صحفي في موسكو، اليوم (الثلاثاء) لاستعراض نتائج الدبلوماسية الروسية في العام 2024، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد ماطل في العملية السياسية، ورغب في إبقاء الوضع على ما هو عليه، على مدار السنوات العشر الماضية بعد أن طلب من روسيا التدخل، وبلورة صيغة أستانا ومساعدة الدول العربية.

وقال لافروف إن الحكومة السورية لم تبد أي استعداد لتقاسم السلطة مع المعارضة، مضيفا أن هذه المماطلة رافقتها مشكلات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية التي خنقت الاقتصاد السوري، بينما تعرض الجزء الشرقي من البلاد الغني بالنفط للاحتلال من الولايات المتحدة وتم استغلال الموارد المستخرجة هناك لصالح دعم الروح الانفصالية في شمال شرق سورية.

وأضاف: تحدثنا مع الأكراد عن ضرورة وجود سلطة مركزية، لكنهم قالوا إن الولايات المتحدة ستساعدهم على إنشاء حكومتهم، فقلنا لهم إن تركيا وإيران لن تسمحا بقيام دولة خاصة بكم، وإن حقوق الأكراد يجب أن تؤمن في إطار سورية والعراق وإيران وتركيا.

وحسب لافروف، فإن دمشق لم تلق بالا للنقاش، ووصلت الإصلاحات التي تحدثت عنها الأمم المتحدة ومنصتا موسكو والقاهرة والمعارضة التي كانت في إسطنبول، والاتصالات بين هذه الأطراف، إلى طريق مسدود وفراغ أسفر عن هذا الانفجار.

وأفاد بأن السفارة الروسية لاتزال تعمل من دمشق ولدينا تواصل دائم، ونرغب في أن نكون ذا فائدة في الأوضاع الراهنة، فيما يتعلق بإقامة حوار جامع بمشاركة كل القوى القومية والسياسية والطائفية والأطراف الخارجية المعنية.