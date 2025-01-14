قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام: لست من أهل الإقصاء والاستبعاد، بل من أهل الوحدة والتفاهم والشراكة الوطنية، مضيفاً «يداي ممدودتان للجميع للانطلاق سويّاً في مهمة الإصلاح وإنقاذ لبنان».وشدد سلام عقب لقائه رئيس الجمهورية جوزبف عون في قصر بعبدا، اليوم (الثلاثاء)، على ضرورة أن تنسحب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن «الرهان ليس على الخارج، بل على وحدتنا وتعاوننا وبناء مؤسسات قوية». وأضاف: «أضعنا الكثير من الفرص لبناء دولة مدنية، كفى فرصاً ضائعة»، لافتاً إلى أن التطلعات كبيرة ولن نساوم عليها.وكان سلام أفاد في كلمة له أنه سيعمل على تحقيق تطلعات اللبنانيين، وسيعيد بناء دولة القانون والمؤسسات. وقال «نتطلع لبناء دولة حديثة ومدنية وعادلة»، لافتاً إلى أن «الوقت حان لبدء فصل جديد من العدالة والأمن في تاريخ لبنان»..وأكد أنه سيعمل على إعادة إعمار القرى المهدمة، وإعادة النازحين إلى قراهم بالجنوب والبقاع وبيروت، معلناً تمسكه بالقرار 1701 واتفاق وقف النار. وأكد ضرورة بسط سلطة الدولة على كل الأراضي. وشدد على أن إعادة الإعمار ليست وعداً وإنما التزام، مضيفاً، سنبني اقتصاداً يرتكز على النمو المستدام، وسنرسخ مفهوم سيادة القانون وحقوق الإنسان، وسنعمل على تنفيذ أحكام اتفاق الطائف، كما سنطبق اللامركزية الإدارية الموسعة. ووعد سلام بتحقيق العدالة لعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت.وكان سلام اجتمع مع الرئيس جوزيف عون بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.