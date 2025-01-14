أعلن رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، أن الجيش مستعد لأي سلام يحفظ للسودان أمنه وكرامته. وقال في تصريح له، اليوم (الثلاثاء)، إن القوات المسلحة ستنهي تمرد قوات الدعم السريع ما دامت مصرة على عدم الاستسلام.وكان البرهان، أفاد، أمس الإثنين، بأن بلاده تواجه حرباً ممنهجة تعددت أطرافها، مؤكداً أن الحرب لن تتوقف إلا بخروج قوات الدعم السريع من الأعيان المدنية ومساكن المواطنين وإيقاف الدعم من الدول التي تدعمها سياسياً وعسكرياً. وشدد على أن علاقات السودان ستبنى على مواقف الدول من هذه الحرب.في غضون ذلك، أعلنت غرفة طوارئ أمبدة بولاية الخرطوم، مقتل 120 مدنياً وإصابة آخرين، إثر القصف المدفعي العشوائي على منطقة دار السلام في الخرطوم مساء (الاثنين). وأكدت في بيان وجود نقص حاد في الإمدادات الطبية وأدوية الإسعافات الأولية لمعالجة المصابين.من جهته، أفاد قائد العمل الخاص بولاية سنار السودانية الرائد بجهاز المخابرات العامة، فتح العليم الشوبلي، بأن مليشيا الدعم السريع تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال معركة تحرير مدينة ود مدني. وقال إن نحو 114 مرتزقاً بينهم 17 قيادياً لقوا حتفهم أثناء المعركة، فيما أسر أكثر من 21 آخرين.وأضاف أن الميليشيا دفعت بقوات كبيرة للدفاع عن ود مدني، إلا أنّ القوات المسلحة نجحت في مُحاصرتها من ثلاثة محاور، وأدارت معها معركة بطولية وألحقت بها هزيمة ساحقة أجبرت ما تبقى من مرتزقتها الذين نجوا من الموت على الفرار إلى جنوب الخرطوم.وسيطر الجيش السوداني السبت الماضي على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة (وسط البلاد)، ما يفتح أمامه المجال لتحقيق مكاسب عسكرية عديدة، وذلك بعد نحو عام من فقدانها لصالح قوات الدعم السريع.