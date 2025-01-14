تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب مطول، (الإثنين)، عن أبرز إنجازات إدارته في مجال السياسية الخارجية خلال السنوات الأربع الماضية، واعتبر أن الولايات المتحدة في موقع إستراتيجي أفضل في المنافسة طويلة الأمد مع الصين.ولفت في كلمته إلى مقترحه الذي تضمن 3 مراحل لوقف حرب غزة قبل عدة أشهر، مؤكدا أنه بدأ يؤتي ثماره الآن. وأفاد بأن الاتفاق بين إسرائيل وحماس لوقف الحرب على وشك أن يصبح واقعاً. وأكد أن واشنطن «تضغط بقوة لإتمام الاتفاق الذي يتضمن تحرير المحتجزين، ووقف القتال، وتوفير الأمن لإسرائيل، ويسمح لنا بزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين عانوا بشدة خلال الحرب».وأكد بايدن أن الشعب الفلسطيني يستحق السلام وحق تقرير مصيره.. إسرائيل تستحق السلام والأمن.وتحدث عن إيران، وقال إن بشار الأسد كان الحليف الأقرب لكل من إيران وروسيا في الشرق الأوسط، ومع ذلك لم تستطع أي منهما الحفاظ على حكمه، وبصراحة، لم تحاولا بقوة كبيرة.وأضاف، لا يمكنني أن أدّعي الفضل في كل العوامل التي أدت إلى ضعف إيران وروسيا خلال السنوات الأربع الماضية، فقد تسببتا في الكثير من الضرر لنفسيهما، لكن إسرائيل ألحقت أضراراً كبيرة بإيران ووكلائها، ومع ذلك لا شك أن إجراءاتنا ساهمت بشكل كبير في ذلك.ودعا بايدن الإدارة السورية الجديدة للتأكد من أن سقوط الأسد لا يؤدي إلى عودة ظهور تنظيم داعش في سورية والمنطقة، مشدداً على مواصلة الولايات المتحدة عدم السماح أبداً لإيران بالحصول على سلاح نووي.واعتبر أن الولايات المتحدة في موقع إستراتيجي أفضل في المنافسة طويلة الأمد مع الصين مقارنة بما كنا عليه عندما توليت المنصب. وشدد على أهمية أن تلتزم الصين وكل الدول بالقواعد الدولية، واستعرض جهود إدارته في وقف ما سماه الممارسات التجارية غير العادلة.ولفت إلى أن واشنطن اتخذت إجراءات ضد محاولات الصين لإغراق أسواقنا بسلع مدعومة بشكل مفرط، والتي تؤثر سلباً على عمالنا، وقال: فرضنا رسوماً على قطاعات حساسة مثل السيارات والصلب وأشباه الموصلات، بدلاً من فرض رسوم شاملة.وبشأن الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ نحو 3 سنوات، اعتبر بايدن أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين فشل في تحقيق أي من أهدافه الإستراتيجية، كما فشل حتى الآن في إخضاع أوكرانيا، وضرب وحدة حلف شمال الأطلسي (الناتو).وأضاف، «حشدنا 50 دولة للوقوف إلى جانب أوكرانيا، ليس فقط في أوروبا، بل ولأول مرة أيضاً في آسيا، هذه الدول تدرك أن أوكرانيا تهمها أيضاً». ولفت إلى أنه مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا عمل على مهمتين أساسيتين، الأولى «حشد العالم للدفاع عن أوكرانيا»، والثانية «تجنب حرب بين قوتين نوويتين»، وقال: «قد أنجزنا كلا الأمرين».