فيما تتوقع مصادر مطلعة الإعلان عن صفقة غزة الليلة أو غداً صباحاً، أعلن الديوان الأميري القطري اليوم (الإثنين) عن مناقشة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد جهود الوساطة المشتركة بشأن غزة في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.وأوضح الديوان أنه جرى خلال الاتصال مناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، كما بحثا التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.في غضون ذلك، استقبل الشيخ تميم وفداً من حركة «حماس»، بقيادة المسؤول الكبير في الحركة خليل الحية لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. وبحسب وكالة الأنباء القطرية فإن أمير البلاد استعرض آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الهادفة إلى تحقيق هدنة طويلة الأمد في القطاع.وجدد الشيخ تميم بن حمد موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن فريقه يعمل جنباً إلى جنب مع فريق الرئيس المنتخب دونالد ترمب من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مبيناً أن تركيز الوفد الأمريكي كان منصباً خلال المفاوضات على خروج المحتجزين الإسرائيليين الذين يحملون جنسيات أمريكية، ضمن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، وعودتهم إلى الولايات المتحدة.وأشار إلى أن الأطراف على وشك التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. جاء ذلك وسط إحراز المفاوضات تقدماً كبيراً بعد انفراجة منتصف الليل في المحادثات التي تستضيفها قطر، وحضرها مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب ستيف ويتكوف، التي أسفرت عن مسودة نهائية جرى تسليمها للجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وفق تأكيدات مصادر عدة.بالمقابل، ذكرت قناة «كان» الإسرائيلية أن جيش الاحتلال فكّك معداته وقواعده وسحبها من محور نتساريم، ومع بدء تنفيذ الصفقة، سيتمكن الفلسطينيون من العودة إلى شمال غزة دون أي قيود، فيما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الاحتلال لن يفرج عن مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وعبد الله البرغوثي، وعباس السيد، وإبراهيم حامد في المرحلة الأولى من صفقة التبادل.وأفادت الصحيفة أن حكومة نتنياهو سلمت قائمة الأسرى الفلسطينيين التي تنوي الإفراج عنهم، مبينة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية تتعلق بالاتفاق.وأظهرت استطلاعات للرأي، نقلتها شبكة «فوكس نيوز»، أن 71% من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى اتفاق يشمل صفقة تبادل وإنهاء الحرب.ميدانياً، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط نقيب و4 جنود وإصابة 8 آخرين في معارك بيت حانون شمال قطاع غزة اليوم.