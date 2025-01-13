رجّحت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية، أن يسعى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب إلى الحوار مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعد تنصيبه يوم 20 يناير الجاري.وأفادت الوكالة في تقرير لها، اليوم (الإثنين)، بأن ترمب قد يسعى إلى «صفقة صغيرة» بخصوص البرنامج النووي الكوري الشمالي بدلاً من محادثات نزع السلاح النووي.وقالت: إذا كانت الولايات المتحدة ترى أنه من الصعب توقع نزع السلاح النووي الكوري الشمالي بشكل كامل في فترة قصيرة، فمن المحتمل عقد مفاوضات صغيرة النطاق والتوصل إلى صفقة صغيرة لتجميد البرنامج النووي الكوري الشمالي أو نزع السلاح النووي.وقدمت الاستخبارات الكورية الجنوبية هذا التقييم خلال إحاطة مغلقة للمشرعين وسط توقعات بأن ترمب يرغب في اللجوء مرة أخرى لدبلوماسية القمة مع كيم.ورأت وكالة الاستخبارات فرصاً لتواصل ترمب مع كيم، مشيرة إلى ترشيحه السفير الأمريكي السابق لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل مبعوثاً رئاسياً له للمهام الخاصة، واختياره أليكس وونغ، المسؤول الأمريكي السابق عن سياسات كوريا الشمالية، مستشاراً رئيسياً للبيت الأبيض.والتقى ترمب مع كيم جونغ أون 3 مرات خلال إدارته الأولى، بما في ذلك قمتهما الأولى في سنغافورة في يونيو 2018 وقمة أخرى في هانوي في فبراير 2019. وقد توقفت محادثات نزع السلاح النووي منذ انتهاء قمة هانوي دون اتفاق.