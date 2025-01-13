عبر عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون عن امتنانه للمملكة العربية السعودية لاستضافتها قمة الرياض حول سورية. وقال السياسي الجمهوري في منشور على منصة «إكس»، أمس (الأحد): «إن المملكة العربية السعودية هي شريك أساسي للولايات المتحدة وقوة من أجل تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».واستضافت الرياض أمس اجتماعات دولية بشأن سورية، جرى خلالها بحث خطوات دعم الشعب السوري وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سورية دولة عربية موحدة، مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.وشدد بيان رئاسة اجتماعات الرياض على الوقوف إلى جانب خيارات الشعب السوري واحترام إرادته، فضلاً عن تأكيد أهمية احترام وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها. وبحث الاجتماع دعم عملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية تحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري.وشدد بيان الرياض على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف عبر الحوار وتقديم الدعم والنصح والمشورة بما يحترم استقلال سورية وسيادتها، أخذاً بعين الاعتبار أن مستقبل سورية هو شأن السوريين، مؤكدين وقوفهم إلى جانب خيارات الشعب السوري، واحترام إرادته.وعبر المجتمعون عن قلقهم بشأن توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سورية والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، مؤكدين أهمية احترام وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها.