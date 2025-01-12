فيما توقع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان إنجاز في صفقة تبادل الأسرى قبل 20 يناير الجاري، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي جو بايدن بوجود تقدم في المحادثات.

وانتهت مفاوضات اليوم (الأحد) في العاصمة القطرية الدوحة على أن تستكمل غداً (الإثنين)، وسط تقدم ملموس في كثير من القضايا العالقة بمفاوضات الدوحة بشأن غزة، ووفقاً لمصادر إعلامية فإن إسرائيل تصر على إبعاد أسرى المؤبدات من النقاط العالقة، وهذا النقطة لا تزال تشكل عائقاً أمام المفاوضات.ونقلت «القناة 13» العبرية عن مصدر إسرائيلي قوله: رغم بعض الفجوات، إلا أنه يمكن التوصل لصفقة حتى الـ20 من الشهر الجاري، والطاقم المفاوض حصل على تفويض أكبر من المرات السابقة، كما أن محادثة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن مؤشر إيجابي على ذلك، مبيناً أن الوفد الإسرائيلي المفاوض سيبقى في العاصمة القطرية الدوحة، هناك فجوات أخرى لكنها قابلة للحل، أمامنا ساعات وأيام مهمة وحاسمة.من جانبه قال رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية قدورة فارس في تصريحات صحفية إنهم قريبون من التوصل لصفقة تبادل.