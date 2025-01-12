اتهم نجل نائب الرئيس السوري السابق جمال عبدالحليم خدام، الرئيس السابق بشار الأسد بتدمير «البلاد والعباد» على حد سواء. ووصف عبر برنامج «قابل للجدل» على قناة «العربية»، ما حدث بإسقاط النظام بأنه «نصر كبير» أزال «طاغوتاً مجرماً»، بحسب تعبيره. وكشف جمال خدام أنه لم يصدق خبر سقوط النظام، معلنا أن والده كان يتوقع سقوطه منذ انشقاقه في 2005، وزاد يقيناً بعد ثورة 2011. وأفاد بأن والده كان مع تسليح الفصائل لأن النظام لا يمكن أن يسقط إلا بهذه الطريقة. واعتبر حادثة حرق ضريح الرئيس السابق حافظ الأسد فعل ينّم عن قهر سنوات.

وذكر أن والده كان يخاف الانقلاب على النظام، لأن القوة كانت بيد بشار الأسد حتى قبل وفاة أبيه، مؤكدا أن حافظ الأسد أزاح الضباط الكبار من الواجهة لأنهم كانوا رافضين استلام نجله الحكم واستبدلهم بآخرين موالين لمبدأ التوريث. وأكد أن والده لم يكن بإمكانه إلا القبول بتسليم السلطة لبشار، وإلا كان مصيره بسجن صيدنايا.

واعتبر أن والده تعرض للتهميش من بشار الأسد عبر سحب صلاحيات كثيرة منه، مشددا على أن الأب لم يوافق الرئيس الابن على كل أفعاله.

وقال نجل خدام إن الأسد الابن والأب يتفقان على حب التفرد بالسلطة والديكتاتورية، لكن بشار لم يكن عاقلاً وهو ما يختلف مع أبيه به.

وحول موضوع مرض الأسد، أكد خدّام أن موظفاً بالسفارة السورية في لندن كان قال له إن بشار كان يتردد على عيادة نفسية.

يذكر أن عبدالحليم خدام كان قد أعلن انشقاقه عن النظام في سورية في ديسمبر 2005، إثر تدهور علاقته برئيس الجمهورية آنذاك بشار الأسد، بعد انتقاده السياسة الخارجية السورية، خصوصا في لبنان، واغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري.