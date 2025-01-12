بعد غياب أكثر من 17 عاماً، وصفت شقيقة زوجة ماهر الأسد مجد جدعان عودتها إلى دمشق، بأنها أشبه بـ«عودة الروح»، معبرة عن امتنانها الكبير للاستقبال الذي حظيت به. وقالت في لقاء خاص مع «تلفزيون سورية»: إنها تابعت مجريات الثورة منذ بدايتها «لحظة بلحظة»، مؤكدة قناعتها بأن النصر كان مسألة وقت.

تحدثت جدعان عن لحظاتها الأولى في العاصمة السورية قائلة: «شعرت بطعم الفرح لأول مرة منذ سنوات طويلة، وكأن الزمن يعود بنا إلى البداية». وأشادت بحرارة اللقاء مع أهلها ومحبيها.

وأعربت عن تقديرها لصمود الشعب السوري طوال السنوات الماضية، مؤكدة أن «الشهداء هم من كتبوا هذه اللحظات الجميلة بدمائهم». كما أعربت عن رغبتها في زيارة مدينة حمص التي وصفتها بأنها مدينة «ترابها ممزوج بالدماء»، في إشارة إلى التضحيات التي قدمها أهلها.

وأكدت جدعان في حديثها على أهمية العمل المشترك لإعادة بناء سورية، قائلة: «علينا جميعاً أن نكون يداً واحدة لإعادة إعمار هذا البلد الذي كان وسيظل مهد الحضارات». وشددت على الوحدة الوطنية لتجنب تكرار أخطاء الماضي، معربة عن أملها في أن تستعيد سورية مكانتها الطبيعية بين دول العالم.

وفي ختام حديثها، وجهت رسالة شكر إلى كل السوريين، معبرة عن فخرها بالعودة إلى أرض الوطن، ومشيدة بدور الإعلام في نقل صوت الشعب السوري إلى العالم.

تُعرف مجد جدعان بمواقفها المعارضة لنظام الأسد، وهو ما دفعها لمغادرة سورية قبل 17 عاماً. ورغم أن شقيقتها منال جدعان متزوجة من الشقيق الأصغر للرئيس السابق ماهر الأسد، إلا أن العلاقة بينهما انقطعت منذ سنوات، مؤكدة أن ارتباط منال بعائلة الأسد لا يعكس توجهات العائلة بأكملها.

وكانت قد وجهت انتقادات لماهر الأسد، محملة إياه مسؤولية العمليات العسكرية.