وسط ارتفاع حدة الاشتباكات مع قوات الدعم السريع في الخرطوم بحري، أعلن الجيش السوداني، اليوم (الأحد)، السيطرة على الرواد، ما يفتح الطريق أمام القوات الحكومية شرقاً نحو وسط الخرطوم، وشمالاً نحو المقرن.وتمكنت قوات سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية من السيطرة على مجمع الرواد جنوب الخرطوم، الذي يضم أبراجاً سكنية. وأعلن الجيش في بيان تكبيد الدعم السريع خسائر في الأرواح مع التزام قواته بسلامة الممتلكات العامة والخاصة، طبقاً للقانون الدولي وقواعد الاشتباك. وأكد مصدر عسكري سوداني أن مجمع الأبراج يحتل أهمية عسكرية كبيرة في خارطة المعارك. وأوضح في تصريحات تليفزيونية، أن قوات الدعم السريع اقتحمته منذ الأشهر الأولى للحرب، واستخدمت أسطح الأبراج لأغراض حربية. وتحدث عن وجود قناصين أعلى أبراجه، مع وجود منصات إطلاق الصواريخ وتحديداً (الكورنيت) وهو ما أعاق تقدم قوات الجيش.ووفق المصدر العسكري، فإن ارتفاع أبراج المجمع منح الدعم السريع أفضلية في ترصد تحركات الجيش غرب وجنوب الخرطوم.يذكر أنه منذ أكتوبر الماضي، دخلت قوات المدرعات إلى المنطقة، لكنها عجزت عن التقدم بسبب المجمع، وأن الجيش استخدم العمليات النوعية والخاصة لإحكام السيطرة من دون جدوى.ولفت المصدر إلى أنه تمت مراعاة سلامة المنشآت والمباني خلال الاشتباكات للسيطرة عليه من دون خسائر، إذ بقي الجيش منذ ذلك الحين في منطقة اللاماب من دون تقدم.إلى أن تم تحييد هذه الأبراج، بحيث يمكن للجيش الانفتاح شرقاً نحو وسط الخرطوم وشمالاً نحو المقرن.وقال المصدر إن كل ما يجري يأتي في إطار العملية العسكرية للوصول إلى الخرطوم واستعادة السيطرة عليها.