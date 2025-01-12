أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الأحد)، مقتل 4 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بينهم قيادي بارز، في ريف الحسكة شمال شرق سورية. وأفاد بأن قوات سوري الديمقراطية «قسد» نفذت عملية نوعية استهدفت خلية تابعة لتنظيم داعش في منطقة «بكو» بريف الحسكة، بدعم جوي من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.وبحسب المرصد، فإن اشتباكات اندلعت بين قوات «قسد» وأفراد الخلية بعد رفضهم تسليم أنفسهم، ما أسفر عن مقتل عناصر الخلية المؤلفة من 4 أشخاص، بينهم قيادي بارز في التنظيم.وأضاف أن المعلومات تشير إلى أن عناصر الخلية كانوا يتنقلون سابقاً في بلدة «رأس العين»، ضمن مناطق «نبع السلام»، ويخططون لتنفيذ سلسلة هجمات في الحسكة، أبرزها استهداف سجن الصناعة الذي يضم عدداً كبيراً من عناصر التنظيم المحتجزين.يذكر أن جهاز الاستخبارات العامة السوري، أحبط (السبت)، محاولة لتنظيم داعش، لتفجير مقام السيدة زينب في العاصمة دمشق.ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق، نجح في إحباط المحاولة، وأسفرت العملية عن اعتقال الأشخاص المتورطين فيها.في غضون ذلك، ذكرت إدارة العمليات العسكرية أن خدمات الاتصال الخارجي والدولي والإنترنت انقطعت عن محافظتي درعا في الجنوب، واللاذقية على الساحل السوري، جراء اعتداء نفذه مجهولون.وقال مدير فرع «الشركة السورية للاتصالات» بدرعا أحمد الحريري: إن كابلا تعرض للقطع عند بلدة دير علي بريف دمشق، ‏ما تسبب في خروجه من الخدمة وانقطاع خدمات الاتصال عن المحافظة. وأفاد ب‏أن الكابل الذي يربط بين درعا والسويداء تعرض أيضا للقطع عند بلدة نجها بريف دمشق. وأكد أن العمل جارٍ لإعادة الاتصالات إلى محافظتي درعا ‏والسويداء.