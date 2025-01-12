في الوقت الذي تواصل فيه الحرائق المستعرة انتشارها في لوس أنجليس ملتهمة في طريقها العديد من منازل أبرز نجوم هوليود بأثمانها الباهظة، فجّر الممثل الأمريكي الشهير ميل جيبسون مفاجأة مدوية، ملمحا إلى وجود مؤامرة وراء اشتعال الحرائق بهذا الحجم غير المسبوق.يذكر أن النيران قد أتت على منزل نجم هوليوود، المقدر ثمنه بأكثر من 14 مليونا ونصف المليون دولار، وحولته إلى كومة تراب.وفي مقابلة تلفزيونية، قال جيبسون: يمكنني أن أخترع العديد من النظريات الفظيعة في رأسي، لكن يبدو جلياً أن السبب الرئيسي لتمدد النار نقص المياه، فضلا عن وجود الرياح الشديدة.وتساءل عما إذا كان مفتعلو تلك الحرائق تصرفوا بمفردهم أم تم تكليفهم بالأمر؟واعتبر أنه من الجنون التفكير بأن مثل تلك الحرائق افتعلت عن قصد ولكن هذا ما حصل، وبالتالي علينا التفكير في الهدف. وتساءل مجددا: «ماذا يريد هؤلاء.. هل يودون إفراغ الدول.. لا أعرف».وتحدث بطل فيلم «القلب الشجاع» الحائز على جائزة الأوسكار بألم عن أنه عاد من تكساس إلى منزله الفخم في «ماليبو» ليراه وقد تحول إلى أنقاض بعد أن التهمته النيران.ووصف جيبسون ما حدث بأنه أمر «مروع ومؤثر»، مؤكدا أنه فقد كل شيء في هذا المنزل من صور وذكريات إلى ملفات شخصية وملابس وغيرها.من جهته، أعلن مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق المدمرة إلى 16 شخصا، فيما قدرت فرق الإطفاء دمار أكثر من 5300 منزل في حي باليسيدز منذ الثلاثاء الماضي. لكن إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجليس تحدثت عن تدمير أو تضرر أكثر من 7 آلاف مبنى في حريق إيتون. وحذر رئيس إدارة الإطفاء أنتوني ماروني، من أن خطر الحريق لا يزال مرتفعا بسبب الرياح القوية والهواء والنباتات الجافة.