يعتقد مراقبون أن تحرير الجيش السوداني لمدينة «ود مدني» عاصمة ولاية الجزيرة، بعد نحو عام من سيطرة قوات الدعم السريع عليها، يمكن أن يفتح المجال لتحقيق مكاسب عسكرية عديدة. ولا يستبعد هؤلاء احتمالات أن تشهد الأيام القادمة حدوث المزيد من التحولات في مسار الحرب.وبحسب خبراء عسكريين، فإن إحكام القوات السودانية قبضتها على مدينة إستراتيجية تعد حلقة وصل بين مختلف المناطق، يمكن أن يسهل من دخولها العاصمة الخرطوم، التي تسيطر قوات الدعم السريع على جزء كبير منها في الوقت الحالي.وأكدت مصادر سودانية، أن الجيش بسط نفوذه على معظم أجزاء شرق وجنوب وغرب ولاية الجزيرة، بعد تحريره ود مدني والقرى المحيطة بها، في الوقت الذي تراجعت قوات الدعم إلى مناطق الحصاحيصا والكاملين وجياد.وأفادت بأن استعادة السيطرة على ود مدني تحمل في طياتها مكاسب عسكرية من شأنها دعم العمليات العسكرية في الخرطوم على خلفية قرب المسافة بينهما، إضافة إلى أن الطيران في ود مدني سيمثل إسنادا للقوات البرية في مواجهات الخرطوم.يذكر أن ود مدني تربط بين ولايات سنار والنيل الأزرق جنوبا، والقضارف وكسلا وبورتسودان شرقا، والنيل الأبيض وكردفان ودارفور غربا، ونهر النيل والشمالية والخرطوم شمالا. وتعد مركزا اقتصاديا لاحتضانها مشروع الجزيرة، وهو أكبر مشروع زراعي في أفريقيا، ويمتد على مساحة 2.2 مليون فدان.وبحسب تأكيدات سودانية، فإن القوات المسلحة الحكومية على معظم أجزاء أم درمان، باستثناء مناطق محدودة جنوب وغرب المدينة، لا تزال بها قوات الدعم السريع، كما تسيطر على شمال المدينة، وأجزاء من شمال وشرق المدينة.وفي الخرطوم، تسيطر قوات الجيش على منطقة المقرن، إضافة إلى مقار عسكرية مهمة مثل القيادة العامة ومقر سلاح المدرعات، والأحياء المحيطة بها مثل اللاماب والشجرة وجزء من منطقة جبرة. فيما تسيطر قوات الدعم على وسط الخرطوم، بما في ذلك القصر الرئاسي، وأحياء في جنوب وشرق المدينة.وفي أول تعليق له على استعادة ود مدني، تعهد رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان أن يسترد الجيش كل شبر في البلاد سيطرت عليه قوات الدعم السريع.فيما اعتبر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أن «الحرب كر وفر، والحرب جولات. اليوم خسرنا جولة، لكننا لم نخسر المعركة».في غضون ذلك، ارتفعت وتيرة الاشتباكات في الخرطوم بحري التي تشهد معارك عنيفة. وقال شهود عيان، اليوم (الأحد)، إن الجيش أطلق عددا من القذائف الصاروخية عبر المدفعية الثقيلة، مستهدفا مواقع الدعم السريع في المدينة، بعد عملية الهجوم في شمال المدينة عند محور مصفاة تكرير النفط الذي تقدم نحوه الجيش بشكل مفاجئ.