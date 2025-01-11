فيما رفع حلف شمال الأطلسي حالة التأهب القصوى إلى أعلى مستوى منذ الحرب الباردة، أعلن الجيش الألماني اليوم (السبت) عزمه إنشاء فرقة عسكرية جديدة مخصصة للأمن الداخلي.وقال الجيش الألماني إن من ضمن مهمات الفرقة تأمين البنية التحتية الحيوية كالمطارات والموانئ والسكك الحديدية وطرق الإمداد والانتشار والمرافق العسكرية الرئيسية في جميع أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن عملية إعادة التنظيم للفرقة ستدخل حيز التنفيذ في أبريل، وسترفع عدد الفرق العسكرية الألمانية إلى أربع.ولفت إلى أن قوام الفرقة الواحدة يبلغ 20 ألف جندي، مبيناً أن هذه الفرقة الجديدة لن ترفع العدد الإجمالي للقوات الألمانية الذي يبلغ نحو 180 ألف جندي.وأوضح متحدث باسم الجيش الألماني أن فرقة الأمن الداخلي ستوضع تحت قيادة الجيش اعتباراً من 1 أبريل 2025، جاء ذلك وسط مخاوف غربية من هجوم روسي على حدود حلف شمال الأطلسي.