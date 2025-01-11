تستضيف العاصمة السعودية الرياض، غداً (الأحد)، اجتماعاً موسعاً حول سورية، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا وسورية والعراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا. ويتوقع مشاركة الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية.ويشارك في الاجتماع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كيا كالاس، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون.ويعد الاجتماع استكمالاً لمسار «اجتماعات العقبة» حول سورية، التي عقدت في الأردن 14 ديسمبر الماضي. وكان بيان «اجتماعات العقبة» جدد التأكيد على الدعم الكامل لوحدة سورية وسلامة أراضيها وسيادتها.