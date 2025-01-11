أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية اليوم (السبت) ضبطت دورية بحرية للحملة الأمنية المشتركة قارباً يحمل كمية كبيرة من المتفجرات والصواعق، بالقرب من مضيق باب المندب، كانت متجهة إلى مناطق الحوثي بمحافظة الحديدة، موضحاً في بيان أن القارب كان يحمل ثلاث حاويات تحتوي مواد شديدة الخطورة من المتفجرات والصواعق وفتائل التفجير.وأشار إلى أن تلك المواد كانت تُستخدم في صناعة الطائرات المسيّرة والصواريخ والعبوات الناسفة، مبيناً أن عملية الضبط جاءت بعد رصد وملاحقة القارب الذي كان متجهاً نحو محافظة الحديدة في البحر الأحمر.ولفت البيان إلى أنه تم القبض على طاقم التهريب، وتم تحريز القارب والمواد التي كان يحملها.جاء ذلك بعد يوم من ضبط الحملة الأمنية قارباً يحمل شحنة ذخائر وقذائف مهربة في ساحل رأس العارة القريب من باب المندب.