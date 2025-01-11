اتفقت الإمارات ولبنان اليوم (السبت) على إعادة فتح سفارة أبوظبي في بيروت وذلك خلال اتصال هاتفي بين رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس اللبناني جوزيف عون لتهنئته على انتخابه.وأعرب رئيس الإمارات عن تطلعه إلى العمل مع القيادة الجديدة في لبنان بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً دعم الإمارات لكل ما يضمن أمن لبنان واستقراره ويحقق تطلعات شعبه نحو التنمية.بدوره، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون حرصه على مواصلة ترسيخ علاقات البلدين خلال المرحلة القادمة، مثمناً مواقف دولة الإمارات الداعمة للبنان على مختلف المستويات.