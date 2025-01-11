فيما أدانت 115 منظمة حقوقية يمنية الجرائم المروعة التي ارتكبها الحوثي بحق المدنيين والأعيان المدنية في قرية الحنكة، قبيلة آل مسعود، بمنطقة قيفة رداع في محافظة البيضاء، وصفت منظمة ميون لحقوق الإنسان اليوم (السبت) الهجوم الحوثي على المدنيين بمنطقة قيفة بـ«الانتقامي».وأوضحت أن المدنيين في قرى آل مسعود بمديرية القريشية بمحافظة البيضاء يتعرضون للإعدام والاعتقالات التعسفية والتعذيب بتهم وذرائع لا أساس لها وإنما هدفهم تصفية المدنيين جسدياً أو إخفاؤهم قسرياً، معربة عن إدانتها بأشد العبارات للقصف العشوائي والحصار الخانق الذي تفرضه مليشيات الحوثي منذ مطلع العام الحالي على قرى آل مسعود، حيث سقط على إثر ذلك عدد من المدنيين قتلى وجرحى وخسائر جسيمة في الممتلكات.وقالت المنظمة إن المليشيا استخدمت الطائرات الهجومية والمفخخة المسيرة عن بعد وقذائف الهاون وعربات BMB، ما أدى إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 12 مدنيا واحتراق منزلين ومسجد وتعرض 17 منزلا لأضرار جزئية. ونقلت المنظمة عن سكان تلك القرى المجاورة تأكيدهم أن الحوثي قطع جميع الطرق المؤدية إلى آل مسعود ومنع دخولهم إليها لإخراج أقربائهم المتزوجين في تلك القرية وأطفالهم، كما منع إسعاف المصابين ما يجعلهم عرضة للموت.وكانت منظمات المجتمع المدني في اليمن قد أدانت بأشد العبارات الجرائم الحوثية، مؤكدة أن الحوثي دمر وأحرق عدداً من الأعيان المدنية ودور العبادة، وشرد مئات الأسر.وطالبت منظمات المجتمع المدني في اليمن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكافة الآليات الدولية بإدانة هذه الانتهاكات والجرائم والعمل على ملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها، وضمان توفير الحماية للسكان المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.