شدد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون على أنه لم يأتِ ليعمل في السياسة بل لبناء دولة تقوم على العدالة والمساواة بين جميع المكونات التي تجمعها هوية واحدة. وقال خلال استقباله مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفد من مفتي المناطق اليوم (السبت): «المسؤولية ليست عليّ وحدي، وهذا ليس عهدي، هذا عهد كل لبناني أياً كان مركزه ومهما كانت طائفته».وأضاف الرئيس الجديد: «لدينا فرص كبيرة وكثيرة، ودول العالم بدأت بالكلام على مؤتمرات لصالح لبنان، لكن يتوقف علينا أن نظهر لهذه الدول مدى مصداقيتنا لجهة بناء الدولة»، مؤكداً أنه «ليس هناك غالب ولا مغلوب، بل لدينا فرصة كبرى إما نربحها أو نخسرها».وأعرب عن أمله «أن يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لكي يتم وضع الأمور على السكة الصحيحة، لنبدأ ببناء جسور الثقة مع الخارج»، مشدداً على ضرورة الاستعانة بمساعدة الخارج لا أن نستقوي به على الداخل. وأكد عون أن لا فضل لطائفة على أخرى أو شخص على آخر.