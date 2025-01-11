اعتبرت المعارضة في كوريا الجنوبية أن اعتقال الرئيس يون سوك يول وتفكيك جهاز الأمن الرئاسي «بات وشيكاً». وقالت المتحدثة باسم الحزب الديموقراطي كانج يو جونج اليوم (السبت) إن القائم بأعمال الرئيس تشوي سانج موك قبِل استقالة رئيس جهاز الأمن الرئاسي بارك تشونج جون (الجمعة)، بحسب ما نقلته شبكة «كيه. بي. إس. وورلد». وأضافت أن جهاز الأمن الرئاسي بدأ يتصدع وكذلك «القلعة في هانام دونج»، في إشارة إلى المقر الرئاسي.وانتقدت المتحدثة بارك بسبب تعليقاته قبل استجوابه من قبل الشرطة، إذ قال إنه يأمل أن تعكس إجراءات التحقيق الخاصة بالرئيس مكانة الأمة. وأضافت أن الرئيس يون «هو الذي أسقط مكانة الدولة»، وأن يون يمكنه إنقاذ ما تبقى من المكانة الوطنية من خلال الخروج طواعية من مقر الرئاسة.وخضع بارك تشونج إلى استجواب من جانب الشرطة بشأن اعتراض قواته محاولة سلطات إنفاذ القانون توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول الأسبوع الماضي.من جهته، أعرب القائم بأعمال الرئيس (نائب رئيس الوزراء) عن أسفه بشأن الاشتباكات التي وقعت بين مسؤولي إنفاذ القانون وجهاز الأمن الرئاسي أثناء محاولة توقيف يون، ودعا النواب إلى التوصل إلى اتفاق بين الحزبين لإطلاق تحقيق مستقل.وتعتزم الشرطة ومكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون، في إطار التحقيق المشترك بشأن ما إذا كان إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي يرقى إلى محاولة تمرد.