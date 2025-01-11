أحبطت الأجهزة الأمنية السورية محاولة خلية من تنظيم داعش تنفيذ تفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق. وقال مصدر بجهاز الاستخبارات العامة إنه بالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق، تمكنت السلطات من إجهاض المخطط الإرهابي.ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن المصدر قوله، اليوم (السبت): إن العملية أسفرت عن اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة لتنفيذ عمل إجرامي كبير يستهدف الشعب السوري. وأضاف المصدر بجهاز الاستخبارات العامة لـ «سانا»: «أن جهاز الاستخبارات العامة يضع كل إمكاناته للوقوف في وجه كل محاولات استهداف الشعب السوري بكافة أطيافه».وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال لوكالة أسوشييتد برس (أ ب) قبل يومين: إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إبقاء قواتها في سورية؛ لمنع تنظيم داعش من إعادة تشكيل تهديد كبير بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.واعتبر أنه لا تزال هناك حاجة لوجود قوات أمريكية هناك، خصوصاً لضمان أمن معسكرات الاعتقال التي تضم عشرات الآلاف من مقاتلي التنظيم السابقين وأفراد أسرهم. وحذر أوستن من أن مقاتلي داعش سيعودون إلى التيار الرئيسي إذا تركت سورية من دون حماية.ووفقاً للتقديرات، هناك ما بين 8 إلى 10 آلاف مقاتل من تنظيم داعش في المعسكرات، بينهم نحو 2,000 شخص شديدي الخطورة.