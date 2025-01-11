أفصحت تقارير سورية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسع توغله من الجهة الغربية لقرية المعلقة في القنيطرة، مؤكدة أنه شق طريق من الحدود داخل سورية باتجاه نقطة الدرعيات العسكرية.وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» كشفت أن الجيش ينوي إنشاء منطقة سيطرة بطول 15 كيلومتراً داخل الأراضي السورية ومجال نفوذ استخباراتي يصل لنحو 60 كيلومتراً. وأفادت بأن الآليات الهندسية الإسرائيلية شقت طريق من الجولان السوري المحتل باتجاه سرية الدرعية والنقاط العسكرية المحيطة بها في المنطقة.وتحدثت مصادر محلية عن توغل إسرائيلي جديد في موقع «التلول الحمر» بريف القنيطرة الشمالي جنوب سورية، وتنفيذ عمليات تجريف باستخدام جرافات ودبابات ميركافا وعشرات الجنود.ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال شهر يناير، توغل قوات إسرائيلية في قريتي العشة وأبو غارة في ريف القنيطرة الجنوبي، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية اقتربت من منازل المدنيين في قرية الحميدية، وأطلقت النار على شاب من جباثا الخشب ما أدى إلى مقتله.ووفق المرصد، فقد أبلغت إسرائيل أهالي ريف القنيطرة، اعتبارها القرى التي سيطرت عليها مناطق عسكرية، وفجرت مستودعات أسلحة ودمرت تحصينات باستخدام كاسحات الألغام والجرافات. وطالبت القوات الإسرائيلية الأهالي بتسليم السلاح الذي نُهب من القطعات العسكرية في المنطقة.