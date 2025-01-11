تشهد السودان أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم، إذ بات نحو 5 ملايين طفل بلا مأوى؛ بسبب الحرب المستعرة بين قوات الجيش والدعم السريع. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن هناك توقعات بأن يعاني نحو 3.2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد هذا العام في السودان، الذي تعصف به الحرب والمجاعة. وأضاف دوجاريك في مؤتمر صحفي، اليوم (السبت)، أن من بين هؤلاء الأطفال، أكثر من 700 ألف سيعانون على الأرجح من سوء تغذية حاد.وأفاد بأن السودان يشهد أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم، إذ أصبح 5 ملايين طفل بلا مأوى؛ بسبب الأعمال العدائية، ويغادر معظم الأطفال منازلهم ومعهم فقط ملابسهم ويسيرون مع أمهاتهم لأيام، أحياناً يستغرقون 20 يوما ليصلوا إلى مخيم، بحثاً عن الأمان والغذاء والمأوى.ووفق المتحدث الأممي، فإنه مع استمرار الصراع، لا تزال عائلات ومجتمعات عالقة في الوسط وفي مناطق يصعب الوصول إليها، تتحمل وطأة العنف والمعاناة. ورجح تفاقم عدم القدرة على الوصول إلى الغذاء الكافي والخدمات الأساسية في تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها داخل السودان، وتتزايد خطورة الفقر والموت.وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أعلنت، أمس الجمعة، أن نحو 3.2 مليون طفل دون الخامسة يواجهون خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد في السودان الذي يشهد حرباً عنيفة. وأوضحت مسؤولة المناصرة والاتصال في فرع السودان لمنظمة اليونيسف إيفا هيندز أن من هذا العدد، يتوقع أن يعاني 772 ألف طفل من سوء التغذية الحاد.