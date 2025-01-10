تضاربت الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سورية حول قرار إغلاق معهد الموسيقى في حلب والمعروف باسم «معهد صباح فخري»، فيما نفت مصادر مطلعة مسؤولية الإدارة السورية الجديدة عن ذلك، وفقاً لـ«تلفزيون سورية».

وكشف مسؤولون سوريون حقيقة ما أثير بشأن إغلاق معهد الموسيقى في حلب، موضحين أنه مع أول يوم لتحرير مدينة حلب، هاجم بعض الأشخاص المبنى مدعين أن لهم حق ملكية على المبنى، وتبين وجود دعوى قضائية بهذا الشأن منذ 2004.

ووفقاً للمسؤولين في المعهد، فقد تم إخطار الجهات المختصة بالواقعة والتي تحركت إلى موقع المعهد وتواصلت مع هؤلاء الأشخاص وطالبتهم بإخلاء المبنى على الفور واللجوء إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للفصل في هذا النزاع بشأن حق الملكية على المبنى.

وذكر مسؤولو المعهد، أن هؤلاء الأشخاص غادروا المبنى وعاد الموظفون للعمل، موضحين أن وقف الدراسة في المعهد يرجع إلى توقف كافة المؤسسات الثقافية في حلب عن العمل في الوقت الراهن.

وذكر مسؤولون أن مبنى المعهد «مستأجر» خاضع للتمديد الحكمي وفي عهدة وزارة الثقافة، وتم إيقافه مؤقتًا لإعادة هيكلة العاملين في كافة مفاصل وزارة الثقافة من قبل الإدارة السورية الجديدة.