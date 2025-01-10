بعد 3 أيام من وصوله إليها للمرة الأولى منذ مايو 2023، غادر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ العاصمة صنعاء عقب مباحثات مكثفة مع الحوثيين في محاولة لتحقيق اختراق بشأن إطلاق سراح الموظفين المختطفين منذ يونيو الماضي، إلى جانب المحتجزين على ذمة الصراع.وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان اليوم (الجمعة): "إن غروندبرغ أجرى خلال زيارته لصنعاء مناقشات مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في جماعة الحوثيين لتجديد المشاركة في العملية السياسية".وأضاف أنه جدد التأكيد خلال اجتماعاته على أهمية خفض التصعيد الوطني والإقليمي لتعزيز بيئة مواتية للحوار، داعياً إلى ضرورة الاتفاق على إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق إلى الأمام لعملية سياسية لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في جميع أنحاء البلاد.ووفق البيان، فإن مناقشات غروندبرغ مع الحوثيين سلطت الضوء على أهمية اتخاذ تدابير لمعالجة التحديات الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستعدادات لوقف إطلاق النار باعتبار ذلك مكونات أساسية لخارطة الطريق والتوصل إلى حل سياسي يلبي تطلعات اليمنيين.وطالب غروندبرغ قيادات الجماعة في جميع مناقشاته بإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية دون قيد أو شرط، مؤكداً أن الاعتقالات التعسفية غير مقبولة وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي.ونقل البيان عن غروندبرغ تصميمه على حماية التقدم المحرز حتى الآن على خريطة الطريق والتركيز على آفاق السلام في اليمن.