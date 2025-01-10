كشفت صحيفة «ذا تايمز أوف إسرائيل» أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أصدر تعليماته لجيش الاحتلال بإعداد خطة «للقضاء الكامل» على حركة حماس، إذا لم تطلق سراح المحتجزين في قطاع غزة قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب يوم 20 يناير.وبحسب الصحيفة، فإن الوزير عقد مساء أمس (الخميس)، اجتماعاً مع القيادة العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس الأركان العامة للجيش هيرتسي هاليفي، كلف فيه العسكريين بتقديم خطة «القضاء الكامل» على حماس.وأفادت إسرائيل بأن المحتجز حمزة الزيادنة نجل يوسف الزيادنة، الذي كان محتجزاً في غزة أيضا، عثر عليه مقتولا بجانب والده في نفق تحت الأرض بالقرب من مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، إنه أبلغ عائلة حمزة بمقتله بعد انتهاء الطب الشرعي من الفحص.وعثر على جثة المحتجزين بالقرب من جثث حراس مسلحين من حماس أو من جماعة فلسطينية مسلحة أخرى، مضيفا أنهما لم يقتلا في الآونة الأخيرة على ما يبدو ولم يتضح بعد كيف قتلا.