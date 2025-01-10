أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن لبنان أمام ورشة عمل جديدة لإنقاذه، مشددا على ضرورة سحب السلاح من جنوب الليطاني وإرساء الاستقرار في الجنوب وكل البلاد. وتساءل: «هل تنتظرون من رئيس الجمهورية أن يقول إن السلاح مُشرع للجميع؟».وقال ميقاتي بعد زيارته قصر بعبدا لتهنئة العماد جوزيف عون بانتخابه رئيسا للبنان،: «إنه تحدث مع عون عن وضع الجنوب وضرورة إنسحاب إسرائيل بالكامل ووقفه خروقاتها للبنان».وأفاد بأن الرئيس عون وضع خطوطاً عريضة لخطة العمل وهناك أمور كثيرة تحدث عنها يمكن تنفيذها والعمل عليها.وحول اعتراض البعض على تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، قال ميقاتي «نقدّر كل الآراء السياسية وكل شخص له حريته في قول ما يُريد والإجراءات الدستورية بشأن تشكيل الحكومة تأخذ مجراها». ولفت إلى أن هناك خطوات دستوريّة لتشكيل الحكومة التي يجب أن تكون قادرة لتنفيذ التوجه الذي شرحه الرئيس ونحنُ أمام ورشة عمل جديدة لإنقاذ لبنان.وأوضح أن الرئيس عون طلب من الحكومة الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة. وقال: تمكنا من تمرير المرحلة واستطعنا الحفاظ على الدولة ومرافقها.. وتباحثت مع الرئيس الجديد المرحلة السابقة وتناقشنا في ما قامت به الحكومة.وكان الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون أعلن في خطابه الأول بعد انتخابه بدء مرحلة جديدة للبنان، متعهدا التأكيد على حق الدولة في احتكار السلاح وعلى احترام القرارات الدولية بما فيها اتفاق الهدنة مع إسرائيل.