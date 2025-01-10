كشف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، أنه يحضّر لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال ترمب قبل اجتماع مع حكام جمهوريين في مقر إقامته في بالم بيتش بولاية فلوريدا، اليوم (الجمعة)، «إنه يريد أن نلتقي، ونحن بصدد ترتيب ذلك». وأضاف أن الرئيس بوتين يريد أن نلتقي، حتى إنه قال ذلك علنا، ويجب علينا أن ننهي هذه الحرب التي تمثل فوضى حقيقية.وكان بوتين أعلن عن استعداده للقاء ترمب «في أي وقت»، وقال «إذا التقيت يوما الرئيس ترمب، فأنا متأكد من أنه سيكون لدينا الكثير لنتحدث عنه».ووعد ترمب الذي يتولى منصبه في 20 يناير الجاري، خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في أوكرانيا «خلال 24 ساعة»، داعيا إلى «وقف فوري لإطلاق النار» وإلى إجراء محادثات.ويتخوف الأوروبيون والأوكرانيون أن يُجبر ترمب كييف على تقديم تنازلات كبيرة وأن يوفر فرصة للكرملين لتحقيق نصر جيوسياسي.يذكر أنه في ظل رئاسة الديمقراطي جو بايدن، كانت الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لأوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وقدمت أكثر من 65 مليار دولار من المساعدات العسكرية.وفيما بثت عودة ترمب إلى البيت الأبيض في التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب، إلا أنها تثير المخاوف في كييف من أن التوصل إلى اتفاق سلام سريع قد يجعل أوكرانيا تدفع ثمنا باهظا.وسبق أن طرح مستشارو ترمب مقترحات لإنهاء الحرب تدفع باتجاه التنازل عن أجزاء واسعة من أوكرانيا لصالح روسيا في المستقبل القريب.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن ترمب يمكن أن يضطلع بدور حاسم في تحديد نتيجة الحرب المستمرة منذ 34 شهرا مع روسيا.وتعهدت الولايات المتحدة منذ بدء الحرب بتقديم أكثر من 175 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، بينها نحو 60 مليارا في صورة مساعدات أمنية.