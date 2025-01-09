وُلد الرئيس جوزيف عون في 10 يناير 1964 في بلدة سن الفيل، قضاء المتن، وبدأ مسيرته العسكرية عام 1983 عندما التحق بالكلية الحربية كتلميذ ضابط. وفي عام 1985، تخرج برتبة ملازم ليبدأ مسيرته في التسلسل العسكري، وتدرج في المناصب القيادية ليشغل العديد من المهمات العسكرية، منها قيادة اللواء التاسع.لم تقتصر مسيرته العسكرية على الخبرات المحلية فقط، فقد شارك في عدة دورات تدريبية داخل لبنان وخارجه، بما في ذلك دورات متخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية. ومع تطور قدراته تمت ترقيته في عام 2013 إلى رتبة عميد ركن، قبل أن يُعيّن قائدًا للجيش في 2017 برتبة عماد، مما عزز من مكانته كأحد أبرز القيادات العسكرية في المنطقة.يحمل الرئيس العماد عون إجازة في العلوم السياسية مع تخصص في الشؤون الدولية، إضافة إلى شهادة جامعية في العلوم العسكرية. هذه المؤهلات الأكاديمية تعكس مدى استعداد جوزيف عون للمشاركة في الحياة السياسية اللبنانية. وتزوج الرئيس جوزيف من نعمت نعمة، ولهما ولدان هما خليل ونور. وقد تحدثت السيدة نعمة في تصريحات سابقة لمجلة الجيش اللبناني، في نيسان 2020، عن زوجها قائلة إن المؤسسة العسكرية كانت بمثابة «زوجة ثانية» له، مشيرة إلى أنه كان يضحي بحياته الشخصية من أجل الوطن، وأنها كانت تتحمل مسؤولية كبيرة في إدارة شؤون الحياة اليومية.