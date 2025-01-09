وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم (الخميس) توافق النواب على انتخابه رئيساً للبلاد أعظم وسام ناله، متعهداً عقب أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان بالحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني وممارسة صلاحيات رئاسة الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات.وقال عون: «لبنان هو من عمر التاريخ، وصفتنا الشجاعة، وقوتنا التأقلم، ومهما اختلفنا فإننا عند الشدة نحضن بعضنا البعض، وإذا انكسر أحدنا انكسرنا جميعاً»، مطالباً بضرورة تغيير الأداء السياسي في لبنانوأضاف: «عهدي إلى اللبنانيين أينما كانوا وليسمع العالم كله أن اليوم بدأت مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، وسأكون الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني، وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات».وشدد بالقول: «إذا أردنا أن نبني وطناً فإن علينا أن نكون جميعاً تحت سقف القانون والقضاء»، لافتاً إلى أن التدخل في القضاء ممنوع ولا حصانات لمجرم أو فاسد ولا وجود للمافيات ولتهريب المخدرات وتبييض الأموال.وتوعد عون بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة إعمار الجنوب، متعهداً بأن يكون للدولة حق في احتكار حمل السلاح.وأشار إلى أنه سيرفض توطين الفلسطينيين حفاظاً على حق العودة، وسيقيم شراكات استراتيجية مع دول المشرق والمغرب العربي، وسيمارس سياسة الحياد الإيجابي. وفي ما يتعلق بالعلاقة مع سورية قال عون: «لدينا فرصة لإقامة علاقات جيدة مع الدولة السورية».ولفت إلى أنه يحترم فصل السلطات ورفض المراسيم التي لا تخدم المصلحة العامة، مبيناً أنه سيدعو إلى استشارات نيابية سريعة لاختيار رئيس للحكومة، مشدداً بالقول: «سأكون شريكاً وليس خصماً».ووعد بتفعيل عمل الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن وفرض القانون.