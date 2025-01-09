بعد فشله في الدورة الأولى انتخب البرلمان اللبناني اليوم (الخميس) قائد الجيش جوزيف عون رئيساً للبلاد ليكون الرئيس الخامس من القيادات العسكرية الـ14 للبلاد.

بعد 13 جولة انتخابية للبرلمان طوال العامين الماضيين تمكن جوزيف عون من حصد 99 صوتاً من إجمالي 128. ووفقاً لما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري فإن 15 صوتاً ذهبت لأسماء أخرى، و9 قدموا أوراق بيضاء، و5 أصوات ملغاة.

واستأنف مجلس النواب اللبناني جلسة انتخاب الرئيس للجولة الثانية بعد رفعها لمدة ساعتين إثر الفشل في الجولة الأولى في حصول الرئيس جوزيف عون على النصاب المحدد بـ86 صوتاً وحصوله على 71 صوتاً.

وبدأ النواب بالتصويت مباشرة في الجولة الثانية دون إلقاء كلمات، وأثناء التصويت وصلت عائلة عون إلى البرلمان بصحبة الحرس الرئاسي، كما وصل الرئيس جوزيف عون إلى البرلمان بعد دقائق من إعلان فوزه لأداء اليمين الدستورية رئيساً للبلاد.

ومنذ انتهاء ولاية ميشال عون، أخفق البرلمان في انتخاب رئيس جديد خلال 13 جلسة على مدى عامين، آخرها في 14 يونيو 2023، ما أدخل البلاد في شغور رئاسي هو السادس في تاريخ لبنان الحديث.